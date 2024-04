Vento abbatte pali e sposta tegole, 60 interventi da Alessandria

Una trentina di interventi effettuati fino alla tarda mattinata e altrettanti da completare per i Vigili del Fuoco della provincia di Alessandria causa criticità e disagi per il forte vento che ha soffiato a partire dalla notte. Come ribadito dalla sala operativa, il lavoro si è concentrato su piante e pali pericolanti e, in alcuni casi, per tegole spostate o finite a terra. A Capriata d'Orba, nell'Ovadese, un albero è caduto su alcune auto in sosta in via Convento, fortunatamente senza alcun ferito. Sul posto anche i Carabinieri.

Squadre al lavoro nel Novese, Acquese, Tortonese e Alessandrino, zone dove le raffiche si sono ridotte di intensità. Vento in aumento, invece, nel Casalese: picco a mezzogiorno di 57,2 chilometri orari.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA