'Sindrome del bambino scosso', infopoint a Torino e Alessandria

Il comitato regionale piemontese di Anpas aderisce e supporta la prima giornata di prevenzione sulla Shaken Baby Syndrome, la sindrome del bambino scosso, in programma il 7 aprile in oltre 25 città italiane.

La campagna nazionale di sensibilizzazione "Non scuoterlo!" è promossa da Terre des Hommes e Simeup (Società Italiana di Medicina di Emergenza Pediatrica) con il supporto di Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze), Fimp e della Rete Ospedaliera contro il Maltrattamento Infantile.

La Shaken Baby Syndrome è una forma di grave trauma cerebrale che può avvenire in neonati e lattanti se scossi violentemente, in un caso su quattro conduce al coma o alla morte dei lattanti.

Altre gravi conseguenze possono essere disturbi dell'apprendimento, disabilità fisiche, danni alla vista o cecità, disabilità uditive, paralisi cerebrale, epilessia, ritardo psicomotorio e ritardo mentale.

L'infopoint della campagna "Non scuoterlo" a Torino sarà in piazza Castello dalle 10 alle 14 con l'associata Anpas Croce Verde Torino, Simeup (Società Italiana Medicina di Emergenza e Urgenza Pediatrica) e Terre des Hommes in collaborazione con la struttura complessa di Pediatria d'Urgenza dell'Ospedale Infantile Regina Margherita Ad Alessandria il punto informativo sarà allestito presso la Croce Verde di Alessandria in via Boves 5 dalle ore 9.30 alle 12.00 e vedrà la partecipazione di volontari istruttori della Croce Verde Alessandria e personale medico del Presidio Infantile dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria.

Infopoint della campagna "Non scuoterlo" anche a Ovada nel Salone padre Giancarlo in piazza dei Cappuccini, 9 con la presenza di volontari della Croce Verde Ovadese.



