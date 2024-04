Due strade statali chiuse per il maltempo, in Piemonte. E' l'informazione diffusa da Anas. La 659 "di Valle Antigorio e Val Formazza" è bloccata per una nevicata per 20 chilometri, in entrambe le direzioni, a Premia (provincia di Verbano-Cusio Ossola) La statale 21 "Della Maddalena" è chiusa tra Aisone e Vinadio, in provincia di Cuneo, in entrambe le direzioni, a seguito di una frana



