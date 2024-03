Notte di interventi dei vigili del fuoco nel Biellese a causa del maltempo. Diverse le strade interrotte. Una pianta è caduta lungo la strada di accesso a Tavigliano isolando il centro montano. Gli operatori dei vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per liberare la strada.

Un frana si è abbattuta lungo la statale da Mongrando verso Settimo Vittone, che è stata chiusa.

A Biella una pianta è crollata su un'auto in sosta in Corso Risorgimento.



