Maltempo, in Piemonte attese valanghe anche estreme

Ancora per le prossime 24 ore sul Piemonte "sono attese valanghe di dimensioni grosse, molto grosse e localmente estreme soprattutto sui settori settentrionali dove il grado di pericolo raggiungerà il 5-Molto Forte". E' quanto annuncia l'Arpa (l'Agenzia regionale per la protezione ambientale). Il fenomeno potrebbe interessare anche siti da dove si sono già verificate delle scariche.

"Le valanghe - prosegue l'annuncio - possono altresì raggiungere quote inferiori alla quota delle nevicate grazie alla grande quantità di acqua liquida che, lubrificando la massa, favorisce lo scorrimento della neve per lunghi tratti e interessare infrastrutture antropizzate e isolare centri abitati interrompendo le principali vie di comunicazione".



