"No a lavoratori di serie A e di serie B". Così Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil di Alessandria in occasione dello sciopero indetto dopo la rottura del tavolo di trattativa da parte di Federdistribuzione. Nella città piemontese si è formato un presidio davanti al Mercatò di via Vecchia Torino.

Ai cittadini è stato ribadito l'appello a boicottare la spesa di Pasqua presso le grandi catene di distribuzione.



