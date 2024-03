Controlli polizia su accampamenti Torino, 22 identificati

Controlli della polizia a Torino nei piazzali di corso Tazzoli, nella zona di Mirafior, che vengono utilizzati come accampamenti con camper. Gli agenti del commissariato di zona hanno identificato 22 persone, tutte di etnia rom.

La polizia locale ha diffidato gli intestatari dei camper intimandogli di cessare l'attività illecita di campeggio per 5 anni su tutto il territorio regionale, e avvertendoli che in caso di inottemperanza sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria e il sequestro del mezzo.



