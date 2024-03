All'ospedale Mauriziano di Torino entra l'agopuntura

Un ambulatorio di agopuntura è stato realizzato per l'ospedale Mauriziano di Torino. La struttura è operativa al pomeriggio negli ambulatori al piano terra ed è indicata per risolvere dolori e varie alterazioni funzionali dell'organismo.

L'agopuntura - spiegano dal presidio sanitario - è una metodica terapeutica nata in Cina più di 3.000 anni fa che prevede l'infissione di aghi metallici sottilissimi in determinati punti cutanei. "Non è dolorosa - sottolinea Silvia Minicucci, referente dell'ambulatorio e specialista del servizio di Anestesia e Rianimazione diretto da Fabrizio Racca - e non ha effetti collaterali. La sua efficacia è comprovata da migliaia di ricerche scientifiche presenti nelle maggiori banche dati biomediche. Grazie alla sua azione antinfiammatoria e decontratturante è indicata nei dolori osteoarticolari, nelle cefalee, nella nausea in gravidanza. Può inoltre ridurre i sintomi legati alla menopausa, al colon irritabile, alla stipsi, e agire sull'ansia, la depressione e l'insonnia. E a differenza della terapia con i farmaci, che prevede l'assunzione di sostanze chimiche estranee al nostro corpo e non prive di effetti collaterali, l'agopuntura stimola le risorse naturali del nostro organismo".

Il trattamento consiste in cinque sedute. Per accedervi è necessaria l'impegnativa del medico curante per una "prima visita anestesiologica per agopuntura".



