Unc, sale costo vacanze Pasqua, +14% voli nazionali +24% pranzi

Aumentano tutte le voci di spesa legate alle vacanze pasquali, dal 6% dei voli aerei sulle tratte europee al 24% al ristorante. Sono le indicazioni che arrivano dall'analisi condotta dall'avvocato Patrizia Polliotto, presidente del comitato regionale piemontese dell'Unione nazionale consumatori.

"I trasporti - spiega il legale - sono al centro di un attacco al potere d'acquisto, insieme agli alimentari, dei consumatori con in testa i voli aerei che segnano rispettivamente un +14% per i voli nazionali e un +6% per le tratte europee. Gli spostamenti in treno seguono a ruota, registrando complessivamente nel periodo un +5,5%".

Un altro fattore di aumento delle spese per le vacanze pasquali, rispetto all'anno scorso, "è legato al prezzo dei carburanti e dei pedaggi autostradali, delle tariffe di residence e camping in crescita del 7,2%, dei biglietto d'ingresso di mostre in aumento del 4%. Sul fronte dei bed and breakfast, le tariffe toccheranno quota + 9,8%. - conclude l'avvocato Polliotto - Stimiamo infine che, quest'anno, pranzare al ristorante, in Piemonte, costerà circa il 24% in più".





