Neve abbondante, diventa forte il rischio di valanghe

Allerta valanghe in Piemonte. Con le abbondanti nevicate dei giorni scorsi - fino a un metro sulle Alpi cuneesi - e quelle previste domani e a Pasqua, il rischio diventa forte (grado 4 della scala europea che arriva al massima 5) "con possibili valanghe di dimensioni grandi e molto grandi", avverte Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale): "non si escludono locali eventi valanghivi che potranno interessare in modo significativo le infrastrutture di fondovalle".

Oltre che per valanghe l'allerta gialla Piemonte da domani sarà anche per rischio idrogeologico nelle zone a nord del Po.

Domani le precipitazioni saranno diffuse e più intense sul Piemonte settentrionale e nordoccidentale, anche a carattere temporalesco, con nevicate sopra i 1600-1700 metri.

Domenica l'area di bassa pressione continuerà a rimanere stazionaria, portando ancora precipitazioni moderate su tutto il territorio piemontese, e precipitazioni anche forti o localmente molto forti non solo sul settore settentrionale ma anche tra Alpi Marittime e Liguri, con quota neve in calo al mattino fino ai 1300-1400 metri, in progressivo aumento fino a 1700-1800 metri nella serata.



