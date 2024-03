Stellantis: Cirio, "Piemonte al tavolo con una voce unica"

"Dobbiamo essere molto soddisfatti del fatto che abbiamo chiesto la convocazione del Piemonte al tavolo Stellantis ed è arrivata e abbiamo già convocato un incontro specifico, Regione, Comune, sindacati, organizzazioni datoriali, perché vogliamo arrivare con una voce unica del Piemonte a quello che non è un incontro col ministro, ma l'audizione del Piemonte al tavolo Stellantis in cui ci sono tutte le parti in causa, compresa l'azienda". A dirlo, a margine dell'evento Vtm al Lingotto, il presidente della Regione, Alberto Cirio.

"La voce nostra è molto chiara - sottolinea -, abbiamo la necessità che aumenti la produzione dei veicoli in Piemonte, non ci sono altre cure, l'unico meccanismo che può garantire occupazione e indotto è fare più auto". Cirio osserva poi che "tutto il sistema degli incentivi, che il ministro ha già firmato e che mettono sul piatto anche più risorse di un tempo, è importante ma su ogni 5 mila euro di spesa solo mille vengono spesi per comprare un'auto prodotta in Italia, 4 mila per auto prodotte all'estero e questa è una stortura che dobbiamo cercare di modificare e lo si fa solo aumentando le auto che si producono da noi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA