Oltre 14mila prodotti non sicuri sequestrati nell'Alessandrino

La guardia di finanza di Tortona (Alessandria), in tre distinte operazioni, ha sequestrato prodotti ritenuti non sicuri, alcuni dei quali riportanti falsi segni e simboli tipici del Made in Italy, oltre a rifiuti speciali non correttamente smaltiti.

In particolare, in due magazzini in città sono stati trovati oltre 14mila prodotti tra tessuti, articoli per la casa e materiale per il fai da te e bricolage. In un capannone sulla strada statale per Voghera - nel quale erano commercializzati prodotti importati dal Pakistan - altri 1.500 per la casa e di biancheria. Sulla confezione riportavano la dicitura 'Disegnato in Italy', con annessa bandiera tricolore pur non essendo originari dell'Italia. Una volta immessa sul mercato, la merce avrebbe fruttato oltre 60mila euro.

Le Fiamme Gialle tortonesi hanno sequestrato anche quattro quintali di scarti di pallet in legno, originariamente usati per il trasporto della merce, esposti per la successiva vendita al pubblico nonostante fossero 'rifiuti speciali'.

I tre rappresentanti legali delle ditte e società controllate sono stati segnalati alle autorità competenti per frode in commercio, illecito smaltimento, violazione delle norme in materia di sicurezza prodotti. L'importatore dal Pakistan è stato denunciato anche per abusi edilizi, avendo cambiato la destinazione d'uso del capannone trasformato da artigianale a commerciale, senza autorizzazione degli enti pubblici competenti.



