Maas, a Torino un bonus di benvenuto per la nuova mobilità

Incentivare la nuova mobilità con il sistema Maas, che mette insieme su un'unica piattaforma tutti i mezzi di trasporto per spostamenti intermodali, attraverso un bonus di benvenuto e un cashback. È l'obiettivo della delibera approvata oggi dalla Giunta comunale, e lanciata in occasione dell'evento 'Innovazione in movimento' promossa dalle Città di Torino e di Milano col supporto del ministero delle Infrastrutture e del dipartimento per la trasformazione digitale.

La sperimentazione Maas ToMove, nell'ambito del programma MaaS4Italy, "è il primo atto concreto - spiega l'assessora alla Mobilità, Chiara Foglietta - rispetto al Maas dopo la sottoscrizione della convenzione che ha affidato a 5T la parte logistica e a Gtt quella di digitalizzazione del Tpl". Due le fasi previste, illustra l'assessora, "la prima da aprile 2024 a settembre 2025, in cui ai primi 5mila sottoscrittori della sperimentazione sarà erogato un welcome bonus per l'utilizzo del Maas, e ai primi mille di questi anche un cashback del 20%.

Nella seconda, che si concluderà a dicembre 2025, ci sarà l'analisi della fase sperimentale". Per tutto il progetto sono stati stanziati al momento 600 mila euro.



