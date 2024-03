Dopo 7 mesi riapre al pubblico il commissariato di Bardonecchia

Questa mattina ha riaperto ufficialmente al pubblico il commissariato di polizia di Bardonecchia (Torino), travolto sette mesi fa da una colata di fango e detriti per l'esondazione del torrente Frejus e del Rio Merdovine. I danni riportati lo scorso 13 agosto, in particolare al piano terra, avevano temporaneamente reso impossibile la prosecuzione dell'attività ordinaria del commissariato.

Nonostante la totale compromissione del parco mezzi, non era però venuta meno il controllo del territorio, che le pattuglie hanno sempre garantito quotidianamente.

Grazie all'intervento della sindaca di Bardonecchia Chiara Rossetti erano stati messi a disposizione alcuni locali all'interno del Centro Congressi - Palazzo delle Feste, al fine di limitare al minimo il disservizio per la comunità e consentire la ripartenza delle attività del commissariato. Oltre al questore Vicenzo Ciarambino oggi alla cerimonia di riapertura era presente la sindaca Rossetti. L'edificio è stato benedetto dal cappellano della polizia, don Cristiano Massa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA