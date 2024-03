Carceri, agente polizia aggredito con calci e pugni a Biella

Ancora un episodio di violenza nella casa circondariale di Biella. Un detenuto ha colpito un agente di polizia penitenziaria lesionandogli il timpano. L'uomo avrebbe iniziato a protestare in quanto pretendeva di farsi la doccia ben due ore dopo l'orario previsto. Di fronte al rifiuto si è scagliato contro l'agente prendendolo a schiaffi e pugni prima di essere fermato da altri poliziotti. Quindici i giorni di prognosi riscontrati dal pronto soccorso dell'ospedale di Ponderano per l'agente.

Sul caso interviene Raffaele Tuttolomondo, segretario del Sinappe: "Rammentiamo come in ottemperanza alle recenti circolari emanate, i detenuti che aggrediscono il personale di Pplizia penitenziaria, dopo aver scontato i giorni disciplinari, andrebbero trasferiti immediatamente fuori regione. Attualmente questo non sta accadendo, pertanto il personale di Polizia Penitenziaria è l'unico a pagarne le spese. Siamo in prima linea a prendere calci e pugni senza motivo".



