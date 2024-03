Valditara, a Biella creata didattica innovativa e inclusione

"Abbiamo investito 417mila euro per queste due scuole a Biella puntando sulla didattica innovativa e sull'inclusione per favorire l'apprendimento dei bambini e per esaltare i talenti. Cifre importanti spese in una realtà dove c'è volontà di crescere anche dal punto di vista architettonico". Così stamattina il ministro dell'istruzione Giuseppe Valdiltara in visita del Biellese.

Prima ha fatto tappa a Graglia nella scuola di Valle e poi si è spostato a Biella dove ha visitato le scuole De Amicis e XXV Aprile di Chiavazza, oltre ai cantieri scolastici. Ad accompagnarlo il sindaco di Biella Claudio Corradino con la sua giunta, il consigliere regionale Michele Mosca, oltre all'assessore Chiara Caucino.

"Sono molto soddisfatta del lavoro che si sta svolgendo a livello territoriale per l'edilizia scolastica, sia nel capoluogo che nei centri più isolati e montani - ha spiegato Caucino -. Il ministro Valditara ha apprezzato Biella e il Biellese, ma soprattutto il calore dei bambini che in ogni scuola l'hanno accolto con grande gioia e partecipazione. Mi auguro che questa strada virtuosa intrapresa possa continuare anche in futuro e farò tutto il possibile per verificare che questo accada".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA