Tiziana Raspini nominata presidente e ad dell'azienda

Tiziana Raspini è il nuovo presidente e amministratore delegato dell'azienda di salumi Raspini, con sede a Scalenghe (Torino). Figlia di Umberto Raspini, 58 anni, laureata in Scienze biologiche (indirizzo industriale), sposata, madre di tre figli, è entrata attivamente nell'azienda di famiglia nel 1992, dando vita a numerosi progetti tra i quali la dotazione di un laboratorio microbiologico, l'avviamento del sistema di autocontrollo Haccp, l'introduzione delle schede tecniche di prodotto con i requisiti richiesti dalla legge: Passaggi che hanno consentito a Raspini di ottenere - nel 1998 - la certificazione Iso 9001 e via via tutte le certificazioni necessarie.

"La nostra è un'azienda familiare, con ampio significato, - racconta Tiziana Raspini - ho giocato nel cortile di Raspini con i figli di dipendenti che a loro volta, attualmente, lavorano in azienda e ho visto dipendenti sposarsi e crescere i loro figli, la presenza, il legame e l'attenzione della nostra azienda per il territorio è innegabile, così come lo è la sua importante storia. Nell'immediato - prosegue la neo presidente e ad - dobbiamo portare a compimento progetti indirizzati a ottenere una maggiore incidenza sull'export, per un riequilibrio dei canali di vendita, ma anche impegnarci per trovare soluzioni all'importante problematica dell'oscillazione del costo delle materie prime".

Umberto Raspini ricopre la carica di presidente onorario.





