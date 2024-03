Banca d'Alba raggiuge volume di 11,6 miliardi di euro

Utile di 78,2 milioni di euro per la Banca d'Alba, che ha raggiunto un volume di 11,6 miliardi di euro. Il bilancio del 2023 è stato illustrato oggi a Novara dai vertici dell'istituto di credito cooperativo, il presidente Tino Cornaglia e il direttore generale Enzo Cazzullo.

"Il 2023 - ha sottolineato Cazzullo - ha consentito alla Banca di rafforzare la propria solidità patrimoniale, con gli indicatori in costante ascesa (Tier1 al 22% e Total Capital Ratio al 24,1%) e su valori ben superiori alla media del sistema bancario".

Banca d'Alba "ha incrementato del 20% le erogazioni di mutui alle imprese a condizioni economiche di favore rispetto a quanto mediamente è applicato sul mercato; anche i mutui Casa alle famiglie - ha aggiunto Cazzullo - sono stati concessi in misura superiore (+16%) rispetto a quanto avvenuto su base nazionale".

I clienti di Banca d'Alba sono oltre 175mila; la raccolta superagli 8,5 miliardi, gli impieghi i 3,1 miliardi di euro.

Nel 2023 la Banca d'Alba ha effettuato circa erogazioni di beneficenza e sponsorizzazioni per oltre 1,3 milioni di euro.

Nel corso dell'anno 6.602 soci hanno beneficiato di 68.952 visite e terapie gratuite presso i 5 centri medici di Banca d'Alba.

Due le nuove filiali in apertura, a Novara e a Vercelli.





