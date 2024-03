Aveva oltre mille foto pedopornografiche, arrestato un 24enne

Dentro al computer aveva oltre mille immagini pedopornografiche, altrettante che ritraevano sempre dei minori e alcuni scatti illeciti, prodotti da lui stesso. La polizia della sezione operativa per la sicurezza cibernetica di Novara ha arrestato un 24enne residente nel Novarese, dopo una perquisizione informatica, delegata dalla procura di Torino, nell'ambito di inchiesta che ha avuto inizio dalle attività di cooperazione internazionale di polizia e che è stata coordinata a livello nazionale dal Centro nazionale per il Contrasto alla pedopornografia online del servizio polizia postale e delle comunicazioni.

Secondo gli investigatori il materiale era stato raccolto via web, anche grazie al ricorso a chat peer-to-peer anonimizzate, e catalogato in cartelle. Il 24enne è stato posto agli arresti domiciliari.



