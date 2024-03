Vento forte, chiuso ascensore della Mole antonelliana

Per il secondo giorno consecutivo vento forte sulle Alpi in Piemonte e anche in pianura. Per questo motivo questa mattina è stato fermato il servizio, gestito da Gtt, dell'ascensore panoramico della Mole Antonelliana, dove è ospitato anche il Museo del Cinema.

La rete meteo di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) ha registrato, questa mattina, raffiche di vento fino a 137 chilometri orari sulla Gran Vaudala, a 3.272 metri di altitudine nel territorio del parco del Gran Paradiso, 92.5 a Giaglione, in Valle di Susa, 91.8 sul monte Fraiteve, sopra Sestriere, 36 kmh nel centro i Torino.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA