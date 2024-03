In 12 mila a Torino hanno corso la Deejay Ten

Una fiumana bianca e rossa ha colorato oggi Torino. Sono state 12 mila le persone che hanno partecipato alla tappa di apertura della Deejay Ten 2024, la corsa non agonistica ideata da Linus che per il secondo anno è stata inaugurata nel capoluogo piemontese.

Il conto alla rovescia scandito dal palco da due delle voci più amate di Radio Deejay, Vic e Nikky, ha dato il via alla manifestazione, partita quest'anno da una location diversa rispetto all'edizione 2023, piazza Castello. In prima fila alla partenza, insieme a Linus, anche il sindaco Stefano Lo Russo, alla sua prima Deejay Ten da corridore, e altri beniamini della radio, come Aldo Rock, Gianluca Gazzoli e Diego Passoni.

Le maglie bianche della 10 chilometri e le rosse della 5 chilometri, con l'inconfondibile logo della corsa, hanno invaso le vie del centro, costeggiando il Po e il parco del Valentino, per poi tagliare il traguardo sempre in piazza Castello. Una a corsa dal sapore di festa e di musica che nei prossimi mesi farà tappa a Bari il 21 aprile, a Viareggio il 5 maggio, a Treviso il 19 maggio e si concluderà a Milano il 13 ottobre.

"Dopo il grandissimo successo dello scorso anno - ha detto il sindaco Lo Russo - la Deejay Ten è tornata a Torino. Una bellissima domenica, con tantissime persone che hanno partecipato a una grande festa all'insegna dello sport per le strade della nostra città". E sui social Linus ha scritto "la piccola Parigi è ancora più Ville Lumiere grazie alla Deejay Ten. Grazie Torino!!"



