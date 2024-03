Giornate Fai, oltre 5mila visitatori al centro di produzione Rai

Nel successo delle giornate Fai di primavera, spiccano anche i 5mila visitatori di ogni età al centro di produzione Rai in via Verdi a Torino, aperto in via straordinaria sabato 23 e domenica 24 marzo. Divisi in gruppi e accompagnati da volontari Fai e dal personale del Centro, i visitatori hanno potuto sbirciare dietro le quinte della produzione tv - anche durante la diretta del Telegiornale Rai del Piemonte e nello Studio Tv1, uno dei più grandi in Europa - per poi concludere la visita tra i ricordi nel Museo della Radio e della Tv, nel quale il pubblico ha anche potuto cimentarsi nel "fare" televisione.

"Il grande successo dell'apertura del Centro di Produzione torinese della Rai - commenta il direttore Guido Rossi - da una parte testimonia l'affetto nei confronti del Servizio Pubblico, dall'altra rende evidente quanto il Centro stesso sia parte integrante del tessuto cittadino e sia sentito come vero patrimonio collettivo. Due bellissime giornate, anche nel segno dei 70 anni della tv e dei 100 della radio, per le quali il mio ringraziamento va alla passione e alla professionalità dimostrate ancora una volta dai lavoratori del Centro che si sono spesi con grande disponibilità. E grazie al Fai e ai suoi volontari per averci voluto con loro, nel segno della bellezza".

Il Centro di Produzione torinese ha anche ospitato la diretta nazionale curata dalla Tgr Piemonte che - domenica mattina dalle 9.00 su Rai 3 - ha proposto un viaggio nell'Italia più bella, con i suoi palazzi storici, i parchi archeologici, gli antichi borghi marinari, le ville più prestigiose immerse in giardini incantevoli.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA