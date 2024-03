Vento oltre i 100 chilometri in Valle di Susa

Forte vento, oggi in Piemonte, per "la discesa di un fronte freddo dal Mar Baltico" - spiega Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale). Registrate raffiche fino a 123 chilometri orari sulla Gran Vaudala, nel territorio del Gran Paradiso, 107 kmh sul Monte Fraiteve, sopra Sestriere, tra le valli Chisone e Susa.

Alla periferia di Torino raffiche a 65 kmh, a Caselle oltre 56, forte vento anche in centro città. Raffiche oltre i 100 kmh a Ronco Scrivia (Genova), al confine con la provincia di Alessandria.

Nella giornata di domenica il vento perderà di intensità.

Dalla serata di lunedì una "nuova area depressionaria atlantica, posizionata sulla Penisola Iberica, - spiega Arpa - convoglierà venti umidi di scirocco, dando luogo a un'aumento della nuvolosità e a deboli precipitazioni sul settore meridionale, che si estenderanno a tutto il Piemonte dalla tarda mattinata di martedì".



