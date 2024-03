Spaccio nei boschi dell'Acquese, dosi in un casolare aperto h24

Luoghi impervi, in posizione elevata e difficilmente raggiungibili, ma non per i tossicodipendenti. come hanno scoperto i carabinieri di Acqui Terme tra i boschetti di Ponzone (Alessandria). Arrestati in flagranza due nordafricani; sequestrati 350 grammi di cocaina e 150 di eroina, per un valore stimato di circa 40mila euro.

L'attività è partita - con monitoraggi mirati da novembre - dopo diverse segnalazioni di un eccessivo viavai di persone non conosciute in zone tradizionalmente di raccolta funghi e castagne dove invece andavano i tossicodipendenti a rifornirsi di droga, Don solo dall'Acquese, ma anche dall'Astigiano e dalle province di Savona e Genova.

In un casolare diroccato i due nordafricani avevano creato la base logistica dello spaccio, 20-25 dosi al giorno vendute per un incasso di circa 2mila euro, con un'attività ininterrotta, 24 ore su 24..



