Giornate Fai, visite al comando dei vigili del fuoco di Torino

Nell'ambito dei festeggiamenti per il bicentenario della nascita del Corpo dei Civici Pompieri di Torino, il comando provinciale ha aderito alla richiesta della delegazione del Fondo Ambiente Italiano Piemonte e Valle d'Aosta di aprire al pubblico la sede di corso Regina Margherita ed esporre mezzi ed attrezzature d'epoca per le "Giornate Fai di Primavera", in collaborazione con la sezione di Torino dell'Associazione Nazionale vigili del fuoco, con l'Associazione per la Storia dei Vigili del Fuoco e con i volontari dell'Archivio Storico del Comando.

Per l'occasione è stata allestita in un'autorimessa un'esposizione comprendente veicoli d'epoca, pompe a mano e attrezzature storiche, con riferimenti ad interventi, emergenze ed altri eventi importanti che hanno caratterizzato la storia dei pompieri e dei vigili del fuoco torinesi in questi 200 anni.

Inoltre è stato possibile visitare la cappella di Santa Barbara e San Francesco, vedere da vicino un autopompa moderna e la Sala Operativa. I visitatori sono stati oltre settecento. Le visite continueranno domani.



