Al Grattacielo Piemonte 700 ospiti per la Festa del Papà

Sono tante le famiglie che hanno avuto la possibilità, per celebrare la settimana della Festa del Papà, di ammirare due supercar firmate Italdesign, parcheggiate sotto il Grattacielo Piemonte, sede torinese della Regione e di salire al 41esimo piano, il punto panoramico più altro di Torino. Oltre 700 posti disponibili sono andati esauriti in poche ore. Le supercar erano la Zerouno e la Nissan GT-R50.

"Il presidente Cirio ha voluto far visitare il Grattacielo con la visita ai cittadini, quindi prima le donne l'8 marzo e oggi i papà e le famiglie - ha spiegato l'assessore regionale al Patrimonio Andrea Tronzano accogliendo i visitatori - Noi siamo contenti di poterli ospitare perché vedere questa meraviglia della tecnologia è senz'altro utile per far rendere conto ai piemontesi quanto lavoro ci sia stato dietro per poterla portare a termine. Insieme abbiamo avuto due supercar che sono la nostra forza".

"L'auto deve e continua a essere il polo del nostro patrimonio, e deve continuare a essere uno degli architrave del nostro sviluppo", ha aggiunto Tronzano.

Prodotta in soli 5 esemplari, la Zerouno è un coupé dalle prestazioni da auto da corsa che può raggungere i 330 km/h grazie ad un motore V10 da 5.2 litri aspirato in grado di erogare oltre 600 cavalli.

È invece nata dalla doppia celebrazione di due compleanni, i 50 anni di Nissan e di Italdesign nel 2018, la Nissan GT-R50, con una produzione limitata a soli 50 esemplari personalizzabili per colori e materiali interni e livree ispirate ai modelli GT-R del passato.



