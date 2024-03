Turismo: partono gli itinerari alpini nelle 'Terre del Dahu'

Alla scoperta delle Valli Valdesi, attraverso escursioni, visite guidate ed eventi. E' il programma del progetto 'Terre del Dahu', dal nome dell'animale immaginario un po' stambecco e un po' camoscio, con le zampe molto più corte sul lato a monte, per potersi muovere agevolmente sui pendii scoscesi.

Un progetto supportato dalla Regione Piemonte, che si avvale del Programma europeo di Sviluppo rurale 2014-2020 Feasr, attraverso il quale la Comunità Europea sostiene la crescita economica delle aree rurali e montane.

Il primo appuntamento è in calendario sabato 23 marzo, dalle 9.30 alle 12,30, tra le borgate di Pomaretto; si prosegue il 6 aprile con la giornata, dalle 11 alle 18, 'In miniera col Dahu', in visita all'Ecomuseo delle Miniere e della Valle Germanasca; domenica 7 aprile è la volta di 'Dahu al Forte', nella fortificazione di Fenestrelle, la più estesa costruzione in muratura dopo la Muraglia Cinese. I successi appuntamenti il 13 aprile, tra i vigneti della Bassa Germanasca, il 21 aprile, a Vilar Perosa, l'11 maggio tra le borgate di Perrero, il 22 giugno a Salza di Pinerolo, il 6 luglio all'Alpeggio Troncea, il 20 luglio all'Alpeggio Selleries.

Del progetto 'Terre del Dahu' fa parte una dozzina tra agricoltori, allevatori, produttori di vino, miele, dolci, patate di montagna, carni, salumi, formaggi e altri prodotti tipici alimentari. Partecipano anche piccole strutture ricettive nel contesto rurale alpino.

Tutti gli appuntamenti sono gratuiti con obbligo di prenotazione al numero telefonico 3296954280 oppure, via mail all'indirizzo di posta elettronica ylenia@escuriosandotrekking.it fino ad esaurimento posti disponibili.



