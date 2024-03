Poste italiane, a Torino il 60% dei mezzi circolanti sono green

Divise più pratiche, ecologiche e versatili per i 522 portalettere in servizio a Torino e i 33 del centro di distribuzione Nizza. Il nuovo look di Poste Italiane, presentato oggi nell'ufficio centrale di via Alfieri, 10 - in Piemonte parte dal capoluogo regionale, un nuovo design "che unisce funzionalità ed estetica", utilizzando tessuti con materiali riciclati, che proteggono dal freddo e sono "altamente" traspiranti" per i periodi più caldi. I colori sono quelli classici, giallo e blu, ai quali si aggiunge il grigio.

Torino - ha spiegato Michela Scelza, responsabile della Gestione operativa di Poste Italiane per il nord-ovest - è la prima città italiana del Piemonte interessata nel progetto di distribuzione delle nuove divise che proseguirà nei prossimi mesi nelle altre province.

La dirigente di Poste italiane ha ricordato che a Torino il 60% dei mezzi sono "a basso impatto ambientale" e che ogni giorno i portalettere percorrono in città circa 10mila chilometri. In crescita i volumi dei pacchi: oltre 40mila al mese a Torino, con un incremento del 40% al giorno nel periodo di picco.



