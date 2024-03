Madre e figlio accoltellati nel Biellese, arrestati due uomini

Sono stati individuati e arrestati i due uomini accusati di avere accoltellato, nella notte del 12 marzo a Brusnengo (Biella), una donna di 67 anni e il figlio di 43 nei pressi della loro abitazione. I carabinieri della compagnia di Cossato hanno fermato due albanesi, provenienti dalla provincia di Vercelli.

La Procura della Repubblica di Biella ha richiesto al gip, alla luce delle prove raccolte, la misura della custodia cautelare in carcere con l'accusa è di tentato omicidio in concorso (aggravato da futili motivi) e lesioni personali gravissime in concorso. Sono stati portati alla casa circondariale di Biella



Riproduzione riservata © Copyright ANSA