Infantile di Alessandria, cantiere da 26 milioni di euro

Per la riqualificazione del Presidio Infantile dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria 'Santi Antonio e Biagio e Cesare Arrigo' di Alessandria "c'è un cantiere già operativo per 26 milioni, il più grande intervento strutturale che l'ospedaletto per la medicina infantile di Alessandria abbia visto dopo la sua creazione. Permetterà di mettere in sicurezza la struttura, renderla più efficace e moderna, ridare una maggior dignità anche al personale che vi lavora e, naturalmente, ai bambini e alle loro famiglie". Così il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, intervenendo alla presentazione dei lavori.

Il piano prevede 3 fasi. La prima l'efficientamento energetico (con impianto fotovoltaico, riqualificazione dell'illuminazione interna, impianto di trigenerazione, sostituzione infissi esterni); la seconda il miglioramento sismico; la terza la realizzazione del nuovo blocco operatorio.





