I giovani scacchisti invadono Torino, in 800 ai Campionati

Un esercito di giovani e giovanissimi scacchisti si prepara ad irrompere a Torino per le eliminatorie provinciali del Trofeo Scacchi e Scuola, manifestazione organizzata dal Miur e dalla Fsi (Federazione scacchistica italiana) che equivale a un Campionato nazionale studentesco a squadre. Al torneo, è che in programma il 26 marzo, è annunciata la partecipazione di 160 formazioni per un totale di almeno 800 giocatori. "Anche le edizioni precedenti dei 'provinciali' - spiegano i dirigenti della Società scacchistica torinese, che si stanno occupando dell'organizzazione dell'evento - erano state piuttosto affollate, ma questa volta stiamo battendo ogni record. E' un vero e proprio boom".

La competizione, che sarà ospitata al Palaruffini (il Palazzetto dello sport ora intitolato a Gianni Asti), è riservata ai ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado. Ogni istituto (in questo caso di Torino e provincia) può iscrivere quattro formazioni di quattro elementi ciascuna più riserve. Con i numeri attualmente disponibili significa che per ogni match saranno impegnati 640 giocatori su 320 scacchiere. In palio c'è l'ammissione alla fase regionale, che precederà la finalissima nazionale in calendario a Montesilvano (Pescara) dal 12 al 15 maggio.

"L'interesse dei ragazzi verso gli scacchi - afferma Renato Mazzetta, presidente della Società scacchistica torinese - è in forte crescita. Un'inversione di tendenza rispetto al passato. E mi sento di dire che, per quel che riguarda la nostra zona, una buona parte del merito deve essere attribuita ai circoli della città, che da anni promuovono e svolgono corsi e iniziative nelle scuole".



