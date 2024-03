Ferrero entra nel mercato delle barrette energetiche con Fulfil

Il gruppo Ferrero entra nel mercato italiano delle barrette energetiche con il brand Fulfil dell'omonima azienda del Regno Unito acquisita dal colosso dolciario italiano a fine giugno 2022. Il nuovo prodotto è una barretta proteica e sarà in vendita nella gdo, nei punti vendita Chef express e Autogrill, in palestre, circoli sportivi e farmacie.

Fulfil è un prodotto creato in Irlanda nel 2016, lanciato un anno dopo in tutta la Gran Bretagna. Ha raggiunto i 50 milioni di pezzi venduti nel 2019 e l'anno dopo è sbarcato negli Stati Unti, raggiungendo nel 2021 i 120 milioni di pezzi venduti.

Fulfil Nutrition vende direttamente nel Regno Unito, oltre a distribuire in Irlanda e in altri mercati europei e dell'Asia Pacifico.

Il mercato delle barrette energetiche vale in Italia 79 milioni di euro, con una netta prevalenza delle barrette proteiche, che valgono 67 milioni, +43% nel 2023 rispetto all'anno precedente e l'84% in termini di mercato.

Nel 2023 oltre 4 milioni di famiglie italiane hanno comprato barrette energetiche con una frequenza di 4,8 atti di acquisto, +30% rispetto al 2022.



