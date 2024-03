Esami gratuiti alla tiroide per 17 bambini di Zaporizhzhya

Visite ed esami specialistici gratuiti per un gruppo di 17 bambini, tra i 10 e gli anni di età, provenienti della città ucraina di Zaporizhzhya, martoriata dalla guerra d'invasione russa. E' l'iniziativa del Gruppo Cidimu, che sarà attuata nella giornata di sabato 23 marzo, nell'ambito della collaborazione ventennale dell'organizzazione di volontariato Comitato Girotondo.

I bambini ucraini, ospiti di alcune famiglie torinesi, saranno accompagnati alla Cidimu, in via Legnano 23, a Torino, dalle loro due insegnanti, e saranno sottoposti a ecografie tiroidee. Nei casi di necessità, a loro saranno dedicati tutti gli approfondimenti diagnostici necessari.

"Vivere in un contesto di guerra significa anche, purtroppo non solo, dover mettere da parte la propria salute e il proprio benessere mentale, nonostante siano due aspetti fondamentali nelle nostre vite - commenta Ugo Riba, fondatore e presidente di gruppo Cidimu - Per questo siamo felici ed orgogliosi di poter dare il nostro contributo con l'obiettivo di ridare a questi bambini i servizi e le possibilità che tutti nel mondo dovrebbero poter avere".

Il Comitato Girotondo dal 1996 al 2019 ha accolto in Italia oltre 1.500 bambini bielorussi provenienti da zone contaminate dal disastro di Chernobyl e, dal 2023, sta accogliendo bambini ucraini provenienti da zone di guerra, spiega la presidente Anna Rapalino. "I benefici che ne hanno tratto i bambini ospitati e i loro accompagnatori sono stati particolarmente significativi, permettendoci, in numerosi casi, di avviare le cure necessarie e di scongiurare l'insorgere di patologie più gravi", conclude Anna Rapalino.



