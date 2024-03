Bus rompe finestrini facendo manovra, 14 studenti feriti

Quattordici studenti di una gita scolastica proveniente da Romentino (Novara) sono rimasti feriti lievemente stamani a Stra (Venezia) a causa della rottura dei vetri di tre finestrini del bus, che facendo manovra per entrare nel parcheggio di Villa Pisani ha toccato i rami di un albero.

A bordo del bus c'erano in tutto 35 studenti, quattro docenti e l'autista. I vigili del fuoco, accorsi da Mestre, hanno assistito i ragazzi insieme al personale del Suem. I 14 feriti sono stati fatti salire su un autobus dei vigili del fuoco e trasferiti per controlli presso i pronto soccorso di Dolo e Mirano.



