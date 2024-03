Te Connectivity, sottoscritto accordo per futuro 220 lavoratori

Al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali è stato perfezionato oggi l'accordo sul piano di gestione e riduzione degli impatti sociali per i 220 lavoratori di Te Connectivity a Collegno, destinato alla chiusura. "Si dispiegherà - spiegano Fim e Fiom di Torino - per un anno e mezzo attraverso tavoli condivisi con la Regione Piemonte e tutte le istituzioni coinvolte, tra cui il Comune di Collegno". Un percorso "che ci vedrà tutti impegnati - proseguono i sindacati - sulla ricerca di una soluzione produttiva, sui percorsi formativi, di reindustrializzazione e di ricollocazione e di incentivi agli esodi volontari".

"Se da una parte rimane il dispiacere per quanto vissuto dai lavoratori di TE Connectivity, - commenta l'assessore regionale Chiorino - siamo soddisfatti di aver favorito il raggiungimento di questo risultato che vede un accordo tra le parti e ci permette di accompagnare i lavoratori e di continuare a seguirli passo dopo passo in questa vertenza, perché non considero finito qui il nostro compito".

L'obiettivo "è che la reindustrializzazione vada a buon fine: - prosegue Chiorino - la Regione c'è e non lascia indietro nessuno. E' una risposta che dovevamo dare, perché ci eravamo presi l'impegno di farlo".

"Volevamo dare serenità alle tante famiglie dei lavoratori di TE Connectivity e così è stato grazie all'impegno della Regione Piemonte che, con le misure messe in campo, si è rivelato ancora una volta in interlocutore serio e affidabile di fronte all'emergenza", commenta di Maurizio Marrone, assessore alle Politiche Sociali.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA