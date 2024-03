Si stacca frana, sequestrato cantiere per opere idrogeologiche

I carabinieri forestali di Lesa (Novara) hanno sequestrato, in un'area interessata da una frana, un cantiere a Meina dove erano in corso opere di 'messa in sicurezza' del versante che sovrasta il torrente Triasca, Nel corso dei servizi per la prevenzione del dissesto idrogeologico i militari hanno verificato che la frana ha causato la caduta a valle di ingenti quantitativi di inerti e dell'escavatore, scivolati a valle per decine di metri.

Fortunatamente il conducente del mezzo è riuscito a mettersi al sicuro e non ha riportato lesioni. Parte del terreno franato ha parzialmente occluso il sedime del torrente Triasca.

Sul posto assieme ai carabinieri forestali è intervenuto il Servizio Spresal. Dopo i primi riscontri sulla regolarità dei lavori in corso, Spresal ha disposto il fermo del cantiere mentre i forestali hanno sequestrato l'intera area.

Diversi gli aspetti da chiarire ma dall'analisi preliminare sono emerse aspetti di criticità sia per i materiali utilizzati sia per le modalità di esecuzione dei lavori.

I responsabili della ditta operante nel cantiere sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Verbania per ipotesi di reato di frana, realizzazione di opere in difformità del titolo autorizzativo e gestione illecita di rifiuti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA