Nella scuola Armstrong di Torino cresce il bosco delle Eliadi

Da oggi i bambini e le bambine della scuola primaria Armstrong di Torino hanno a disposizione un nuovo giardino, il Bosco Eliadi. L'intervento di manutenzione straordinaria ha previsto l'intera riqualificazione del giardino con l'installazione di una cancellata e un gazebo per permettere le attività didattiche outdoor, il rifacimento del sistema di viabilità interno, una rete di smaltimento delle acque e la costruzione di un'area per le attività espressive all'aperto. "Quest'area verde - ha sottolineato l'assessora comunale all'Istruzione, Carlotta Salerno - è un polmone importante per la scuola e per tutto il territorio e la sua riqualificazione era attesa da molti anni. La parte più interessante ed emozionante è stata osservare quanto l'inaugurazione e il progetto 'Miti di Fondazione' siano stati partecipati, con il coinvolgimento di almeno una scuola per ogni grado, l'Università, la Fondazione Marazzato e la Circoscrizione".

Durante l'inaugurazione sono stati anche presentati i risultati del progetto 'Miti di Fondazione', con attività ispirate al mito di Fetonte che hanno previsto la piantumazione di 7 pioppi volti a ricreare il bosco delle Eliadi, la realizzazione di un murale attinente al mito, la riproduzione della costellazione di Eridano e l' ideazione di uno spettacolo di ecodanza da parte dell'indirizzo coreutico del Primo Liceo.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA