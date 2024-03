La Stanza di Peggy, pet therapy per le donne vittime di violenza

La stanza di Peggy: così si chiama la nuova struttura dove le donne che hanno subito dei maltrattamenti e delle violenze potranno trovare conforto, grazie alla compagnia di un cane.

Questa mattina è stato siglato il protocollo d'intesa tra il comando provinciale dei carabinieri di Torino e Soroptimist Club del capoluogo piemontese, come è già avvenuto con altri progetti come 'Mobile Angel' e 'Una stanza tutta per sé', spazi dedicati all'ascolto protetto di donne vittime di violenza.

"Più che amico dell'uomo, il cane oggi è amico della donna - commenta il prefetto Giovanni Donato Cafagna - e accanto al grande servizio che rendono presso le forze dell'ordine, oggi aggiunge un'ulteriore attività specifica, aiutando le persone in un momento di difficoltà". - sottolinea il generale Roberto De Cinti, comandante provinciale le dell'Arma - Chi verrà da noi a denunciare violenza, sarà informato di questa ulteriore possibilità".

