Turismo in Piemonte, nel 2023 oltre 6 milioni di arrivi

Oltre 6 milioni di arrivi, il 9,3% in più del 2022, e 16 milioni di presenze, +8,6%, con il sorpasso degli stranieri sugli italiani, rispettivamente il 52% e 48%, con una crescita dall'estero del 15%, Germania e Francia in testa, Stati Uniti al sesto posto. Emirati Arabi e Cina primi mercati per spesa media, oltre 700 e quasi 600 euro pro capite.

Sono i dati principali del turismo in Piemonte nel 2023 presentati oggi da Regione e Visit Piemonte.

La quota del mercato estero nei pernottamenti è passata dal 49% al 52%, con un aumento della spesa complessiva sul territorio di oltre il 22%, raggiungendo circa 810 milioni di euro. In crescita anche il livello di soddisfazione, arrivato a un valore medio di 86,4/100, di un punto superiore alla media nazionale. Per quanto riguarda le strutture ricettive si conferma la predilezione per extra alberghiero e locazioni, queste ultime scelte dal 23%.

Torino e provincia, con oltre 2,7 milioni di arrivi (+9,6%) e più di 7 milioni di presenze (+7,2%), si confermano al primo posto. Buoni risultati per il Distretto Turistico dei Laghi, con oltre 1, 3 milioni di arrivi e più di 4,7 milioni di presenze, e Langhe, Monferrato e Roero, con quasi 670mila arrivi e oltre 1,4 milioni di presenze, in aumento rispettivamente del 7,9% e del 7,5%.

Infine, cresce la percentuale di chi prevede di rimanere in Piemonte per almeno una settimana, passando dal 43% a livello nazionale al 55% nella regione; il Piemonte si piazza in testa fra le scelte per la primavera.



