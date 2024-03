Torino valorizza il commercio di prossimità, nasce un Albo

Riconoscere i meriti dei negozianti con la creazione di un Albo degli esercizi del commercio di prossimità di interesse collettivo (Epic) e attraverso la valorizzazione del commercio locale con percorsi turistico-culturali dedicati, attività di sensibilizzazione e comunicazione per raccontare le realtà d'eccellenza e mostrare il valore del commercio di vicinato per la qualità di vita collettiva. È l'obiettivo di 'Torino Compra Vicino' il piano di azioni a sostegno dei negozi di vicinato e dell'economia di prossimità promosso dalla Città in collaborazione con Ascom e Confesercenti e con il supporto della Camera di commercio.

"I negozi di vicinato - rimarca il sindaco Stefano Lo Russo - svolgono una funzione importantissima non soltanto dal punto di vista commerciale, ma come presidio del territorio ed elemento di aggregazione sociale. È con la loro storia rappresentano una peculiarità della nostra città anche per chi viene da fuori e per questo vogliamo valorizzarli e aiutarli a promuoversi al meglio".

L'Albo sarà articolato in tre categorie, valore storico e culturale, di tradizione, innovativo e di eccellenza, e alle imprese che avranno il riconoscimento Epic e vorranno essere inserite sarà assegnata una targa distintiva. "Attività locali, botteghe storiche, negozi di quartiere - osserva l'assessore al Commercio, Paolo Chiavarino - sono una ricchezza insostituibile per il tessuto economico, culturale e sociale di tutta la città e, attraverso la costituzione di questo albo, vogliamo aiutarli a preservare queste importanti caratteristiche".

Soddisfatta la presidente di Ascom Confcommercio Torino e provincia, Maria Luisa Coppa, che invita anche a difendere "oltre alle imprese storiche anche quelle nuove, attraverso l'aggiornamento del piano regolatore, ponendo attenzione alla qualità delle nuove aperture commerciali e ai cambi di destinazione d'uso dei negozi sfitti".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA