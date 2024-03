Studenti delle superiori, 50% ammette dipendenze 26% dal fumo

Metà degli studenti delle scuole superiori ammettono di avere dipendenze: il 26% dal fumo, il 17% il cibo, il 6% dall'alcol, il 5% il gioco d'azzardo, il 4% sostanze stupefacenti, il 95 da altro (telefono cellulare, pornografia, sesso, social, videogiochi, gomme da masticare).

Sono i risultati di un questionario anonimo, realizzato dall'associazione Educazione Prevenzione e Salute, al quale hanno risposto 455 allievi di licei e istituti tecnici e professionali.

Il 72% dei ragazzi che hanno partecipato al sondaggio ritiene che l'ambiente in cui vive influenzi la probabilità di sviluppare dipendenze, il 25% no.

Il 33% dei ragazzi ha ammesso di fumare. Per quanto riguarda le droghe il 49% non ne ha mai fatto uso,il 7% ne fa un uso abituale.

In merito al consumo di alcol, il 67% beve solo in compagnia e alle feste, il 18% non beve mai. L'1% beve molto spesso e anche da solo. Il 93% dei ragazzi ha risposto di non essersi mai trovato in situazioni in cui ha sentito pressione a consumare alcol, droghe, sigarette o partecipare al gioco d'azzardo.

Le dipendenze che preoccupano di meno, nelle risposte date dagli studenti, nel 44% dei casi riguardano il cibo, nel 26% il gioco d'azzardo, nel 18% il fumo, nel 14% l'alcol e nel 10% la droga.

I dati del questionario verranno presentati domani all'Aula Magna dell'ospedale Molinette di Torino durante l'incontro "Le dipendenze - Impariamo a non cascarci!" , organizzato dall'Associazione Educazione Prevenzione e Salute.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA