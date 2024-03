Presidio a Cuneo per dire no al partenariato sull'ospedale

È in corso nel palazzo dell'amministrazione provinciale di Cuneo la conferenza preliminare dei servizi sul progetto del nuovo ospedale unico.

La formula individuata dalla Regione è quella del partenariato pubblico privato con la società Inc, parte del gruppo Fininc della famiglia Dogliani.

Per dire no al partenariato si sono ritrovati, di fronte alla sede della Provincia, consiglieri comunali ed esponenti dei gruppi di opposizione Cuneo per i Beni Comuni, Cuneo Mia, Indipendenti e Indipendenza!. Tra i cartelli inalberati si legge "Gli ospedali devono essere pubblici", "Non vendete la sanità al privato", "La salute non è una merce".

Secondo le previsioni, l'ospedale sorgerà sull'area dell'attuale "Carle" in frazione Confreria, occupando circa 138mila mq di superficie, con una capienza di 805 posti letto.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA