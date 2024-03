Perseguita e picchia l'ex moglie, arrestato ad Alessandria

Ha impugnato un coltello e, minacciandolo di morte, si è scagliato contro il nipote, che lavorava nel locale dell'ex moglie, che è stata presa a schiaffi. Un 53enne, di origini turche, è stato arrestato dai carabinieri di Alessandria per maltrattamenti nei confronti della donna, 45 anni.

L'uomo voleva imporre che il nipote lasciasse il posto di lavoro, in centro città, e che tornasse in Turchia. Quando il giovane si è rifiutato è nata una colluttazione, che ha coinvolto anche il figlio della donna. La calma è tornata quando sul posto sono arrivati i militari dell'Arma.

La 45enne aveva sporto denuncia per maltrattamenti due mesi fa, raccontando che dal 1994 subiva minacce, percosse e violenze, anche psicologiche.

Nonostante la denuncia il 53enne ha continuato a presentarsi nel locale due volte al giorno, oltre che a pedinarla. L'uomo ha ricevuto il divieto di avvicinamento a meno di 500 metri dell'abitazione delle donna e dal suo posto di lavoro, e l'applicazione del braccialetto antistalking.



