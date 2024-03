Nuovo ospedale di Cuneo, ok dalla conferenza dei servizi

Nessun rilievo ostativo rispetto al progetto per il nuovo ospedale unico di Cuneo è emerso dalla conferenza preliminare dei servizi. Lo ha fatto sapere il direttore generale dell'Aso Santa Croce e Carle, Livio Tranchida, al termine dell'incontro svoltosi questa mattina in Provincia.

Alla riunione hanno preso parte Regione, Provincia e Comune di Cuneo, oltre al comando dei Vigili del Fuoco, alla Soprintendenza Archeologica e all'Arpa Piemonte. Gli altri enti invitati, Enac, Anas e 118, hanno fatto pervenire richieste scritte. Le parti si sono impegnate a costituire tavoli di lavoro su specifiche tematiche, in particolare la viabilità nella zona dell'attuale ospedale "Carle" di frazione Confreria, dove dovrà sorgere la nuova struttura.

Entro il 30 aprile la Inc, artefice della proposta di partenariato pubblico privato, presenterà il piano di fattibilità tecnico-economica aggiornato. L'ospedale lo sottoporrà all'advisor Bocconi per un parere.

Nel frattempo, l'Aso si è resa disponibile a convogliare su di sé le eventuali integrazioni rispetto a quanto emerso in questo primo incontro preliminare e a trasmetterle al proponente.



