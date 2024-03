L'ex Palazzo Enel diventa Eblò, spazio di 'work-life balance'

L'ex Palazzo Enel in corso Regina Margherita 267 con la sua inconfondibile facciata con serramenti a oblò sarà sottoposto a un'operazione restyling per farne sede di start-up e aziende, su una superficie totale di 11mila metri quadri, su 11 piani.

Il nuovo nome dell'edificio sarà Eblò, con spazi da 400 a 1.500 metri quadri sullo stesso piano e da 160 a 190 postazioni, divisibili per tre aree, "seguendo il concetto del work-life balance". Saranno infatti realizzati un ristorante e una sala polivalente con capienza fino a 100 persone, un baby parking e una caffetteria di fronte alla reception e una palestra di 1.500 metri quadri.

Eblò, presentato oggi, è stato progettato da Blue Sgr - Fondo Chirone con i partner tecnici e commerciali Studio Pession e Immogroup. Il progetto prevede la ristrutturazione di tutti gli elementi dello storico Palazzo Enel, inclusa la facciata, occupata interamente da serramenti a oblò, elemento da cui prende il nome il progetto.

"Eblò - spiega Emanuele Pession, architetto e fondatore di Studio Pession Associato - è un perfetto esempio di come il restyling e la riqualificazione architettonica di un edificio storico possano convergere per dare vita a un luogo che non solo si inserisce armoniosamente nel contesto urbano in trasformazione, ma diventa anche un'incarnazione del processo innovativo e sostenibile".

Il progetto privilegia anche le caratteristiche di un edificio green, grazie a "sistemi energetici efficienti, un utilizzo di materiali sostenibili e ultime tecnologie".

"Con Eblò l'innovazione incontra la funzionalità - sottolinea Beppe Caruso, ceo di Immogroup - Il progetto offre non solo spazi ufficio moderni e completamente personalizzabili, ma anche ambienti smart per favorire la produttività e il benessere dei lavoratori, grazie a servizi aperti al pubblico".



