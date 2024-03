Il diritto all'aborto nella nuova opera di Andrea Villa

Lo street artist torinese Andrea Villa è tornato questa notte in strada con una sua nuova opera, questa volta dedicata al tema del diritto all'aborto. "Ispirato alle grafiche pubblicitarie degli anni '60 - racconta -, con il manifesto' My body my choice' ho voluto dare un contributo al dibattito odierno sul tema dell'aborto. Con l'interruzione di gravidanza inserita a livello costituzionale in Francia, spero possa essere dato sempre più potere alle donne di decidere il destino del loro corpo e di poter avere voce in capitolo sulle loro scelte".

Per l'artista "i diritti di libertà devono essere sostenuti da tutti, indipendentemente dal sesso, religione, etnia e orientamento sessuale. Come cittadino - conclude - credo sia importante sostenere questo diritto, tutelando la libertà di scelta, e contribuendo artisticamente". I manifesti sono stati affissi da Villa all'altezza di corso Regio Parco 4 e corso San Maurizio 40A.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA