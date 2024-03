Servizi digitali, intesa Inps-Vol.To per assistere 1500 torinesi

Inps Piemonte e il centro di servizi per il volontariato Vol.To hanno siglato oggi un accordo per la gestione di due sportelli, a Torino, per l'assistenza nei servizi digitali. E' affidata a Vol.To ed è previsto che, entro il 2025, coinvolgano 1.500 cittadini. I due sportelli fanno parte della rete di Facilitazione digitale: la Regione Piemonte, destinataria dei finanziamenti, ha promosso l'istituzione di 199 punti, 30 sono presenti nel territorio di Torino.

L'accordo tra la direzione regionale di Inps e Vol.To, siglato oggi nella sede del centro di servizi per il volontariato, prevede lo sviluppo e l'implementazione di un programma formativo su misura, curato dall'ente previdenziale, destinato al personale di Vol.To; la promozione congiunta dei punti di facilitazione digitale; l'impegno da parte di Vol.To a diffondere materiale informativo sulle prestazioni erogate da Inps; l'organizzazione, da parte di Vol.To di sessioni informative per il pubblico, con l'obiettivo di educare i cittadini sull'utilizzo degli strumenti digitali per accedere ai servizi Inps.

"Il nostro lavoro con l'Inps - spiega Luciano Dematteis, presidente di Vol.To - è orientato combattere il digital divide, fornendo assistenza e risorse che consentano a tutti, specialmente agli anziani e a coloro che non possiedono ancora le competenze digitali, di navigare il mondo online con sicurezza e indipendenza".

Per Filippo Bonanni, direttore regionale di Inps Piemonte, "l'accordo siglato oggi è un passaggio importanti, inserito in un percorso che l'istituto ha intrapreso da tempo, con la realizzazione di un progetto più ampio nell'ambito del digital divide che abbiamo chiamato 'per non lasciare indietro nessuno'".

Per prenotare un appuntamento presso i due punti gestiti da Vol.To: numero verde 800 590 003. mail all'indirizzo sportellodigitale@volontariato.torino.it.



