Padre dello studente ferito dalla bici, 'non si sono pentiti'

"La cosa che fa più male è che non abbiamo riscontrato pentimento da parte di nessuno. Per il resto rispettiamo la sentenza". Lo ha detto Giuseppe Glorioso, il papà dello studente universitario rimasto ferito in maniera gravissima nel gennaio del 2023 dopo essere stato colpito da una bicicletta scagliata dall'alto della balaustra dei Murazzi del fiume Po a Torino.

Glorioso ha assistito alla lettura della sentenza di condanna di uno degli imputati, il diciannovenne Victor U., a 10 anni e 8 mesi di reclusione.



