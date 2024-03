'Golosaria Monferrato', la 18/a edizione l'11 e 12 maggio

Edizione 18 per 'Golosaria Monferrato', evento che negli anni ha messo a sistema il territorio con la maggior concentrazione di castelli d'Italia L'appuntamento è l'11 e 12 maggio; già 30 le adesioni di paesi e location tra le province di Alessandria e Asti con eventi in antiche dimore e wine resort. Organizza l'associazione Club di Papillon del giornalista Paolo Massobrio, con il contributo di Regione Piemonte, Fondazioni Cassa di Risparmio di Alessandria, Torino, Asti, Camera di Commercio. Tema del 2024 'Il Monferrato, un territorio, un vigneto nel cuore dell'Europa', a celebrare il riconoscimento con l'Alto Piemonte fra le capitali europee del vino.

Per la prima volta 'Barbera & Champagne' e il 'Festival del cibo' saranno nell'unica location del Castello di Casale. Altra novità il lancio dell'Oleoturismo, nuova attività turistica partita da Olivola a fine febbraio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA