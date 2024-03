Ferito con machete a Torino, è in prognosi riservata

È in prognosi riservata, intubato e in condizioni gravi l'uomo che ieri è stato aggredito, probabilmente con un machete, da due persone mentre si trovava in via Panizza, nel quartiere Mirafiori nord a Torino. A quanto si apprende la gamba che rischiava di essere amputata è stata rivascolarizzata durante l'intervento, però l'operazione è da completare dal punto di vista del sistema nervoso.

La vittima è stata aggredita da due persone a volto coperto, che l'hanno inseguita in scooter mentre si trovava in compagnia di una ragazza. Sempre a bordo dello scooter gli aggressori sono fuggiti dopo averlo ferito. L'uomo è stato trasportato dai soccorritori del 118 al Cto, dove è stato stabilizzato e sottoposto a un delicato intervento chirurgico per tentare di evitare l'amputazione dell'arto.

La polizia sta cercando di risalire all'identità degli aggressori.



